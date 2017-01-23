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Paşa'nın meleklerinden farklı galibiyet



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ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyespor Bayan Hentbol takımı, Süper Lig'in 15'inci hafta karşılaşmasında Bursa Osmangazi Belediyesi Spor Kulübü'nü 34-24 mağlup etti.

Bayanlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Muratpaşa Belediyespor, sahasında karşılaştığı Bursa Osmangazi Belediyesi Spor Kulübü'nü 34-24 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

Ligin ikinci devresinin ilk galibiyetini aldıkları için mutlu olduklarını belirten, Muratpaşa Belediyespor Antrenörü Birol Ünsal, "Geçen hafta Türkiye Kupasında çeyrek finale yükseldik. Ligin ilk devresinde Bursa Osmangazi Belediyesi Spor Kulübü'ne sürpriz bir şekilde mağlup olmuştuk, o mağlubiyetin rövanşını aldık. Şimdi bu maçı unutup bu hafta oynayacağımız İzmir Büyükşehir Belediyesi maçına hazırlanacağız" dedi.

(SM-



23.01.2017 12:49:02 TSI

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