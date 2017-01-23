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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Burhaniye' de, EMİTT hazırlıkları tamamlandı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 12:49
Burhaniye' de, EMİTT hazırlıkları tamamlandı
Burhaniye' de, EMİTT hazırlıkları tamamlandı

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesine, İstanbul TÜYAP Fuarında yapılan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT) için hazırlıklar tamamlandı. Bu yıl 21.'si düzenlenen ve 26 Ocak 2017 Perşembe günü açılışı yapılacak EMİTT Fuarı için Burhaniye Belediyesi hazırlıklarını tamamladı.
Burhaniye Kaymakamlığı, Burhaniye Belediyesi, Burhaniye Ticaret Odası, Burhaniye Esnaf Odası ve Burhaniye Turizm Tanıtma Derneğinin ortaklaşa hazırlandığı fuarda, paydaşlar dışında; iki adet zeytinyağı firması, stevia şeker otu standı, Kırtık Köyü organik tarım standı, Burhaniye Belediyesi Kadın Platformu standı ile fuar alanında bulunan 3. Hol'de Burhaniye tanıtılacak. Burhaniye'nin zeytini, zeytinyağı, plajları, tarihi ve kültürünün tanıtılacağı stantta, iki gün boyunca Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi Halkoyunları Ekibi de gösteriler yapacak
(FT-EME)

23.01.2017 12:54:39 TSI
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