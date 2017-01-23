Lara Sanders 13 Ribaund Ve 3 Blok İle Maça Damgasını Vurdu
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KAYSERİ (İHA) - Bellona Agü Sporlu Lara Sanders, Samsun Canik Belediye maçında 13 ribaund ve 3 blok ile maça damgasını vurdu.
Bellona Agü Spor'un Samsun Canik Belediye'yi 65-60 yendiği karşılaşmada, 15 numaralı formayı giyen 1.97 boyundaki Lara Sanders, hücumda 5, savunmada ise 8 ribaund ile topa sahip oldu. Savunmada 3 blok ile rakip oyunculara geçit vermeyen Sanders, rakip potaya da 10 sayı bıraktı.
(AÖ-Y)
23.01.2017 13:01:37 TSI
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