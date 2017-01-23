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Başarılı öğrenciler milli takım kampına davet edildi

23 Ocak 2017 Pazartesi, 13:08
Başarılı öğrenciler milli takım kampına davet edildi
Başarılı öğrenciler milli takım kampına davet edildi

(Fotoğraflı)

Ömer Tekcan
ZONGULDAK (İHA) - Okullar arası Masa Tenisi Yıldızlar grup müsabakalarında kız ve erkek takımlarında grup şampiyonu olan başarılı oyuncular milli takım kampına davet edildi.
Çorumda düzenlenen Ortaokullar arası Masa Tenisi Yıldızlar grup müsabakalarında kız ve erkek takımlarında grup şampiyonu olan başarılı oyuncular milli takım kampına davet edildi.
Zonguldak Özel İdare Yolspor Masa Tenisi takımının başarılı oyuncularından kızlarda Zeynep Dalkıç ve Betün Işıl Emre ile erkeklerde Şükrücan Yılmaz ile Özgür Yılmaz 24-31 Ocak 2017 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan yıldız Milli takım kampına katılmak üzere yola çıktı.
(ÖMR-SÖ-Y)

23.01.2017 13:14:08 TSI
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