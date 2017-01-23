amukkale'de pazardan alışveriş yapan vatandaşlar için 'güvenilir tartı' uygulaması

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Pamukkale'de pazardan alışveriş yapan vatandaşlar için 'güvenilir tartı' uygulaması



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DENİZLİ (İHA) - Pamukkale Belediyesi, pazarda alışveriş yapan vatandaşların kilogram mağduriyeti yaşamaması için pazar yerlerinde 'güvenilir tartı' uygulaması başlattı.

Pazardan alışveriş yaptıktan sonra ürünlerini Pamukkale Belediyesi'nin pazar yeri çıkışlarına yerleştirdikleri tartıyla da tartan vatandaşlar, huzur içerisinde alışverişi tamamlıyor.

Pamukkale Belediyesi'nin vatandaşların kilogram mağduriyeti yaşamaması amacıyla pazaryerlerine yerleştirdiği 'güvenilir tartı' uygulaması büyük ilgi görüyor. İlçe sınırları içindeki pazaryerinin çıkışına konulan güvenilir tartı sistemiyle vatandaş, pazardan aldığı ürünü bir de kendisi tartabiliyor. Belediyenin hayata geçirdiği güvenilir tartı uygulamasından memnun olan Pamukkaleli vatandaşlar, pazardan aldıkları ürünlerin ağırlığı hakkında şüpheye düşerse bu tartı ile gidermiş oluyor.

"Amacımız vatandaş mağduriyetini önlemek"

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, binlerce insanın alışveriş yaptığı semt pazarlarına büyük önem verdiklerini belirterek, "Biz insan odaklı hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz. Belediyemizin hizmetleri binlerce insanın alışveriş yaptığı ve yine binlerce esnafımızın ürünlerini satışa çıkardığı pazar yerleri de büyük önem taşıyor. Semt pazarlarına belediyemiz tarafında konulan tartıların temel amacı alışveriş yapan vatandaşlarımız aldıkları ürünlerin ağırlığı ile ilgili akıllarında sor işareti kalmaması. Biz bu uygulama ile vatandaşımızın mağduriyet yaşamasına engel olmaya çalışıyoruz. Bunan yanı sıra vatandaş ve esnaf arasındaki güveni de arttırıyoruz. Bundan dolayı sadece vatandaşlar değil; esnafımız da bu uygulamadan memnun" dedi.

(SM-



23.01.2017 13:14:26 TSI

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