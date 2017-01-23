olcu otobüsünde esrar ele geçirildi

Yolcu otobüsünde esrar ele geçirildi
(Fotoğraflı)
Yasin Kayacı
SİVAS (İHA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünde koltuğun altına gizlenmiş naylon poşet içerisinde 7 kilo 505 gram toz esrar ele geçirildi.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Malatya-Kayseri karayolu Gürün ilçesi Bahçeiçi Köyü sınırları içerisinde yapılan yol kontrol, arama ve tarama faaliyetleri sırasında Van istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan atamada yolcu koltuğu altına konulmuş 2 adet naylon poşet içerisinde kazaklara sarılı vaziyette 7 kilo 505 gram toz esrar ele geçirildi.
(UY-SK)
23.01.2017 13:20:51 TSI
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