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YEREL HABERLER  / ELAZIĞ HABERLERİ
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Elazığ'da bir müdür, 4 sağlık çalışanı ihraç edildi

23 Ocak 2017 Pazartesi, 13:28
Elazığ'da bir müdür, 4 sağlık çalışanı ihraç edildi

ELAZIĞ (İHA) - Son çıkan Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile Elazığ'da görev yapan bir müdür ile 4 sağlık çalışanı ihraç edildi. Elazığ Vali Yardımcılığı görevinden Kırşehir Valiliği Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne atanan Ü.Y.'nin de ihraç edildiği öğrenildi.
Olağanüstü Hal Kanunu'na göre alınan karar doğrultusunda hazırlanan KHK'ların bugün resmi gazetece yayınlanmasıyla 367 kişi görevinden ihraç edilmişti. Elazığ'da ihraç listesinde 5 isim yer aldı. Bunlardan birinin İlçe Nüfus Müdürü M.T., diğer 4'ünün merkez ve Kovancılar ilçesinde sağlık çalışanları olduğu öğrenildi.
Öte yandan 1 Aralık 2016'da Elazığ Vali Yardımcılığı görevinden Kırşehir Valiliği Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne atanan Ü.Y. de ihraç listesinde yer aldı.
(HİV-MP-Y)

23.01.2017 13:33:28 TSI
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