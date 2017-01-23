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YEREL HABERLER  / IĞDIR HABERLERİ
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Iğdır'da 'e-sınav salonu' açılıyor

23 Ocak 2017 Pazartesi, 13:54
Iğdır'da 'e-sınav salonu' açılıyor
Iğdır'da 'e-sınav salonu' açılıyor

(Fotoğraflı)

IĞDIR (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan 'e-sınav salonu', Iğdır'daki Haydar Aliyev Fen Lisesinde de kurulmaya başlandı.
Iğdır Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Haydar Aliyev Fen Lisesini gezerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Ardından bir açıklama yapan Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, kurulmaya başlanan sistemle MTSK yazılı sınavlarının artık basılı evrak kullanılmaksızın gerçekleştirilebileceğini söyleyerek, "Sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin her türlü işlem elektronik ortamda ve bilgisayarlar aracılığıyla online olarak yapılabilecek. E-sınav salonunda tek seferde 20 aday sınava girebilecek, sınav bitiminde de sonuçlarını öğrenebilecek. Talep olması durumunda hafta içi mesai saatleri sonrasında veya hafta sonu oturum sayısı artabilecektir. Böylece adaylar teorik eğitimler sonrası yazılı sınav için çok fazla beklemeden e-sınav sistemi ile sürücü belgelerini daha kısa sürede alabilecek. E-sınav salonu ilimiz için büyük bir kazanım, hayırlı olsun" dedi.
(MSA-Y)

23.01.2017 13:59:06 TSI
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