YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Fındıkta kalite için bir araya geldiler

Fındıkta kalite için bir araya geldiler



(Fotoğraflı)



DÜZCE (İHA) - Düzceli fındık üreticileri Sürdürülebilir Tarım Programı ile kaliteli ve yüksek verimli fındık üretiyor.

Akçakoca ilçesinde 2014 yılında hayata geçirilen program kapsamında Akçakoca fındık üreticileri, Avrupa'da kabul görmüş sertifika programlarına iştirak ederken, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamaları ile çevreci bir üretim yaparak, ürünlerinin verimini arttırıp, kaliteli üretim ile bakanlık desteklerinden de faydalanıyorlar.

4.Olağan Sürdürülebilir Tarım Programına İstanbul Fındık İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Haydar Gören, Düzce İl Tarım Müdürlüğü yetkilileri, Ziraat Mühendisleri ve program üyesi üreticilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

2014 yılından bu yana fındık üreticilerinin üretimlerine kattıkları değerler ve 2017 hedeflerine yönelik çalışmaların aktarıldığı programda, son yıllarda fındık kalitesinde büyük problemlere yol açan Fındıkta Külleme hastalığı ile ilgili bilgilere yer verildi. İFİB Başkanı Ali Haydar Gören, 2016 fındık sezonu değerlendirmesi ve 2023 fındık ihracat hedefleri hakkında sektöre dair paylaşımlarda bulundu.

Beyören Köyü üreticisi Muhammet Ünlü programda yaptığı konuşmada "Ürüne artı değer kazandıran sertifika programları ile doğal yaşamın korunması, tarımda iş sağlığı ve güvenliği, atıkların imhası, tarım işçilerinin çalışma koşulları gibi konularda farkındalık sahibi olduk. Program sayesinde gerçekleştirdiğimiz tarım modeli daha bilinçli ve duyarlı üretim yapmamızı sağladı ve ürünümüzün kalite standardı arttı. Köylerimize gelen Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerine yönelik farkındalık arttırıcı eğitimler ve iyileştirme çalışmaları ile de kültürlerimiz arası iletişimi arttırdık ve çocuk işçiliğinin önlenmesinde önemli yol kat edildiğine inanıyorum" dedi.

Sürdürülebilir Tarım Programı ile Akçakoca ilçesine ve fındık üreticisine yeni yaklaşımlar getiren çalışmaların emin adımlarla devam edeceği ve fındık üreticilerinin programa ilgisinin artarak devam ettiğini aktaran yetkililer, programın gelişerek tarım sektörüne getirdikleri Tarımda Teknoloji kullanımı vizyonuyla üreticinin her alanda destekleneceği, üretimin teknolojiden faydalanarak her daim üreticinin yanında olunacağı mesajını vermişlerdir.

(AY)



23.01.2017 14:00:29 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER