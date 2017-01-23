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En başarılı Büyükşehir Belediyeleri ve başkanları açıklandı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 14:07
En başarılı Büyükşehir Belediyeleri ve başkanları açıklandı
En başarılı Büyükşehir Belediyeleri ve başkanları açıklandı

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, ORC Araştırma Şirketi'nin yaptığı anket sonucunda en başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları arasında 3'üncü sırada, Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun ise, en başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları arasında 8'inci sırada yer aldı.
ORC Araştırma Şirketi'nin geride kalan 2016 yılının en başarılı Büyükşehir belediye başkanları ile büyükşehir ilçe belediye başkanlarını belirlediği her yıl geleneksel olarak düzenlediği anket çalışmasının sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, ORC Araştırma Şirketi, araştırmasını 5 Ocak-20 Ocak 2017 tarihleri arasında 30 Büyükşehirin tüm ilçelerinde toplam 19 bin 520 kişi ile "CATI-Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi" yöntemiyle gerçekleştirirken, en başarılı belediye başkanları listesinde, yüzde 52'nin üzerinde başarı oranı yakalayan belediye başkanları yer aldı.
ORC'nin yerel yönetimler düzeyinde yaptığı ankete göre, Konya'da Büyükşehir Belediyeleri içerisinde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek yüzde 57,4'lük başarı oranıyla, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in ardından en başarılı 3'üncü Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. İlçe belediyeleri arasında ise, sıralamaya giren Konya'nın tek ilçesi Beyşehir oldu. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yüzde 54.7'lik başarı oranıyla 2016 yılının en başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları arasında 8'inci sırada yer aldı. Özaltun, 2015 yılında da aynı anket çalışmasında Türkiye'nin en başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları arasında 6'ıncı sırada yer almıştı.
(ARÖ-US-AH-Y)

23.01.2017 14:12:08 TSI
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