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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Başkan Keleş, Basın En Büyük Gücümüz

23 Ocak 2017 Pazartesi, 14:07
Başkan Keleş, Basın En Büyük Gücümüz

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlamalarının ardından Düzce'de yerel basın kuruluşlarını ziyaret ediyor. Yerel basın kuruluşları imtiyaz sahipleri ile görüşen Başkan Mehmet Keleş ' Kamuoyu oluşturulmasında ve iletişiminde basın en büyük güçtür' dedi.
Yerel basın kuruluşlarını ziyaret eden Başkan Keleş, "Basın bizimle halkımız arasında köprü görevi görmektedir. Hizmetlerin halka duyurulması açısından basınımız önemli bir görevi yerine getirmektedir. Ayrıca basın bizim halkla iletişimimizi sağlıyor, halkın sorunlarını, taleplerini bize iletiyor. Basın kuruluşlarımız sayesinde halkımızın nabzını tutuyoruz' dedi. Başkan Mehmet Keleş, basın kuruluşlarına ziyaretlerini sürdüreceğini ifade etti.
(TT-

23.01.2017 14:08:45 TSI
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