YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yüreğir Belediyesi'nden "Belediyeniz Yanınızda" projesi

Yüreğir Belediyesi'nden "Belediyeniz Yanınızda" projesi



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, "Belediyeniz Yanınızda" projesiyle yaşlının, hastanın, kimsesizin, çaresizin yanında olduklarını söyledi.

Başkan Çelikcan, proje kapsamında oluşturulan özel donanımlı mobil bir araçla yola çıkan ekiplerin önceden tespit edilen yaşlı ve kimsesizlere sağlık, kuaför ve kişisel bakımlarında düzenli olarak hizmet verğini belirtti.

Yoğun çalışma temposundan fırsat bulduğu zamanlarda ev ziyaretlerinde bulunduğunu söyleyen Başkan Çelikcan, "Küçük dünyalarında sıcak dost sesine ihtiyaç duyan yaşlılarla sohbet ediyor, hayır dualarını alıyoruz. İmkanlar ölçüsünde yaşlıların, kimsesizlerin, hastaların dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Küçük hediyelerle de onların mutlu olmalarına vesile oluyoruz" dedi.

Yüreğir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket ettiklerini belirten Çelikcan "Bir gün biz de yaşlanacağız. Yaşlılarımız en kutsal emanetlerimizdir. Yaşlısına sahip çıkan birey, aile ve toplum iç huzura kavuşmuş unsurlardır. Özellikle toplumları ayakta tutan en güçlü yapılardan biri hiç şüphesiz ki yaşayan bellekler yani yaşlılarımıza sahip çıkmaktan geçmektedir. Yaşlılarımız geçmişten edindikleri, tecrübe bilgi ve birikimleri yarınlarımıza ışık tutacak şekilde bizlere aktarmaktadırlar. Yaşlısına sahip çıkmayan toplumların güvenli geleceğinden de bahsetmek elbette oldukça zor olacaktır. Hem yüce dinimiz İslam'ın bir öğretisi hem gelenek, görenek ve kültürümüz ve 'iyi insan' olma sorumluluğumuzun bir tezahürü olarak yaşlılarımızı, kimsesizlerimizi, çaresizlerimizi asla ihmal etmemeliyiz" şeklinde konuştu.

(ELF-Y)



23.01.2017 14:07:46 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER