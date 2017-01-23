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Erzin'de "İlk Destandan, Son Destana Edebiyat Sokağı" açıldı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 14:10
Erzin'de "İlk Destandan, Son Destana Edebiyat Sokağı" açıldı
Erzin'de "İlk Destandan, Son Destana Edebiyat Sokağı" açıldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Uras
HATAY (İHA) - Hatay'ın Erzin ilçesinde Yeşilkent Anadolu Lisesi'nde 'İlk Destandan, Son Destana Edebiyat Sokağı' açıldı.
Resim Öğretmeni Gülşen Tınaz ve Edebiyat Öğretmeni Uğur Ünsal'ın çalışmalarıyla hayata geçen Edebiyat Sokağı'nın açılışına Erzin Kaymakamı Ahmet Demirci, Erzin Belediye Başkanı Kasım Şimşek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Asarkaya, İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erhan Kenanoğlu, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Okul müdürü Serkan Güllü, "Bir destanın oluşabilmesi için milleti derinden etkileyen bir olayın gerçekleşmesi gerekir. Ancak dünyada her ülkenin bir destanı bulunmamaktadır. Bir milletin destanının olabilmesi için, o milletin binlerce yıllık bir geçmişe ve milli birlik ve beraberlik şuuruna sahip olması gerekir. Bu duygularla öğretmen arkadaşlarımız 3 aylık bir çalışmanın ürünü olan bu eser meydana çıktı" dedi.
Müdür Güllü, daha sonra konuşmasına şöyle devam etti:
"Bu düşünceyle de 15 Temmuz darbe girişimine karşı Türk Milleti'nin direnişini sergilemek, bu direnişin bir destan niteliğinde olduğunu göstermekti.15 Temmuz gecesi gösterilen kahramanlığı, diğer Türk destanlarıyla birlikte canlandırmayı amaçladık. Böylece Ergenekon'dan çıkışta, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, milletimizde bulunan milli şuur bilincinin 15 Temmuz gecesinde de var olduğunu anlatmaya çalıştık."
Açılışın ardından Kaymakam Ahmet Demirci, çalışma hakkında bilgiler aldı.
(ELF-Y)

23.01.2017 14:15:08 TSI
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