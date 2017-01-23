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İlkadım'dan 'İlahi ve Ezgilerle Kahramanlık Türküleri' programı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 14:29
İlkadım'dan 'İlahi ve Ezgilerle Kahramanlık Türküleri' programı
İlkadım'dan 'İlahi ve Ezgilerle Kahramanlık Türküleri' programı
- Kahramanlık türküleri hep bir ağızdan söylendi, duygusal anlar yaşandı

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Türk Halk Müziği (THM) Gençlik Korosunun hazırladığı "İlahi ve Ezgilerle Kahramanlık Türküleri" programına birlik ve beraberlik ruhu damga vurdu.
Yoğun katılımın olduğu gecede vatandaşlar Türk bayrakları ile salonu adeta kırmızı-beyaza boyadı.
İlkadım Belediyesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salon'da 15 Temmuz şehitlerini anmak için tertip edilen İlahi, Kaside ve Ezgilerle Kahramanlık Türküleri programında duygusal anlar yaşandı.

15 Temmuz fotoğrafları sergisi
Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salon Fuaye alanında İlkadım Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan 15 Temmuz Demokrasi Nöbetleri Sergisi'ni vatandaşlarla gezen Başkan Tok, o günleri tekrar tekrar hatırlayarak duygulandığını ve gururlandığını belirtti.

Gözyaşları sel oldu
Sarıkamış Ağıtı, Şehitler Tahtında, Minareler Süngü, Çırpınırdın Karadeniz, Bülbül Kasidesi, Asker Duası'ndan oluşan geniş repertuarla ilahi, kaside, ezgilerden oluşan koro ve solo olarak okunan kahramanlık türkülerinden önce 15 Temmuz anısına hazırlanan video sunumu ile başlayan konser vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Şefliğini Ali Rıza Gündoğdu tarafından yönetilen 25 kişilik koro ve 11 kişilik saz ekibinin yanı sıra TRT kabak kemane sanatçısı Uğur Önür ve bağlama virtüözü Sinan Ayyıldız'ın icra ettiği ezgilere katılımcılar bayraklarla eşlik ederken kahramanlık türküleri hep bir ağızdan söylendi.

Ay-yıldızlı coşku
Konser öncesi İlkadım Belediyesi tarafından bütün koltuklar Türk bayrakları ile süslendi. Salona giren vatandaşlar gördükleri manzara karşısında mutlu olduklarını belirtirken ay-yıldızlı bayrakları konser boyunca ellerinden bırakmayarak kahramanlık türkülerimize eşlik ettiler. Kahramanlık ezgilerinin yanında güzel görüntülerin de oluştuğu konser salonuna birlik ruhu damga vurdu.

Başkan Tok'tan duygusal konuşma
Konser boyunca sık sık göz yaşlarına hakim olamayan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "15 Temmuz gecesindeki hain kalkışma sonrasında oluşan birlik ruhunun devam ettiğini bu gece bu salonda tekrar görmekten sonsuz mutluluk duyduğunu belirterek, şairin dediği gibi: Geceye Yenilmeyen Her Kişiye, Ödül Olarak Bir Sabah ve Bir Gündüz, Bir Güneş Vardır. Gecenin karanlığının ardında güneşli bir gün gizlidir. İşte aziz şehitlerimiz, gazilerimiz o gece bir toprak nasıl vatan olur, nasıl vatan kalır bir kere daha gösterdiler bize. Ruhları şad olsun. 15 Temmuz gecesi millet olarak gösterdiğimiz direnişi, birlik ve beraberliğimizi hiç eksiltmeden sürdürmeliyiz. Tüm vatandaşlar olarak parçası olduğumuz bu ülke için sağduyulu, feraset ve basiretli bir tavır ortaya koymak durumundayız. Bu vesileyle de buradan, vatanı uğruna canını veren Çanakkale Savaşı, İstiklal Harbi ve 15 Temmuz olmak üzere tüm kahraman şehitlerimiz ile hain saldırılarda hayatını kaybetmiş vatan evlatlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm ülkemize baş sağlığı diliyorum" dedi.

Konuk sanatçılara özel hediye
İlkadım Belediyesi Gençlik Korosu tarafından hazırlanan konser sonrası konuk sanatçılar Uğur Önür, Sinan Ayyıldız ve koro şefi Ali Rıza Gündoğdu'ya Başkan Tok tarafından tablo hediye edildi.
(SAM-SLH-Y)

23.01.2017 14:34:33 TSI
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