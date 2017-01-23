-Korkuteli Lisesi 1987 mezunları kahvaltıda buluştu
(Fotoğraflı)
Adem Durmaz
ANTALYA (İHA) - Korkuteli Lisesi 1987 mezunları 30 yıllık bir aradan sonra kahvaltıda bir araya geldi.
Kepez park orman tesislerinde buluşan 87 mezunları, 30 yılın anısına pasta kestiler. Korkuteli Lisesi 1987 mezunlarının kahvaltısına katılan Hasan Karatopak böyle Organizasyonları önemsiyoruz. Geçmişi yad etmek çok güzel. Aradan 30 yıl gibi uzun bir süre geçti. Arkadaşlarımızı ilk defa değişmiş şekilde görmek garip hissettirdi. Hepimizin öğrencilik yılları kısıtlı imkanlarla geçmiştir ama bu imkansızlıklar o günlerin güzelliğini bozmamamızdı. Bazı arkadaşlarımız uzakta ve yoğun programlarından dolayı katılamadılar. Paylaşmak çok güzel. " dedi.
(AD)
23.01.2017 14:35:55 TSI
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