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Enver Yılmaz yine zirvede



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, ORC Araştırma Şirketi'nin yaptığı "2016 Yılının En Başarılı Belediye Başkanları" araştırmasında ilk 4'te yer aldı.

Dünya Araştırmacılar Derneği ESOMAR üyesi olan ORC Araştırma şirketi tarafından, 30 büyükşehirde toplam 19 bin 520 kişiyle telefon görüşmesi aracılığıyla yapılan ankette Başkan Yılmaz yüzde 56.0'lık oranla 4. sırada yer aldı. Ankette, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yüzde 62'yle en başarılı büyükşehir Belediye Başkanı seçilirken, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel yüzde 60.5 ile 2., Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek yüzde 57.4 ile 3., Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz yüzde 56.0 ile 4., Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen yüzde 55.7 ile 5., Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu yüzde 55.2 ile 6., Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yüzde 54.9 ile 7., Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yüzde 53 ile 8., İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş yüzde 52.8 ile 9., Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ise yüzde 52 ile 10. sırada yer aldı.

"CATI Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi" yöntemiyle gerçekleşen ve 19 bin 520 kişi ile birebir yapılan görüşme sonrası oluşturulan 'En Başarılı Belediye Başkanları Listesi'nde yüzde 52'nin üzerinde başarı oranı sağlayan belediye başkanları yer aldı.



Başkan yılmaz başarılara doymuyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Yılmaz'ın başarısı daha önce de yapılan birçok ankete yansımıştı. ORC Araştırma Şirketi'ni, vatandaşların belediye hizmetleri ile ilgili kanaatlerini tespit etmek için 20 Şubat-1 Mart 2016 tarihleri arasında 30 büyükşehirde toplam 17 bin 560 kişi ile yüz yüze ve bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemiyle yaptığı ankette Ordu Büyükşehir Belediyesi ilk 3'te yer almıştı. Yine Dijital Kent 2015 Yerel Yönetimler Dijital Varlık verileri açıklamasında, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 81 belediye başkanı içinde Twitter'ı en iyi kullanan 2. Büyükşehir Belediye Başkanı olurken, İnstagram'da ise 4. sırada yer almıştı. Başkan Enver Yılmaz, ayrıca 20 Ocak 2012'de bir kanal açarak mevcut belediye başkanları arasında YouTube'a ilk kaydolan il belediye başkanı unvanını almıştı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 'Büyükşehirler Yerel Memnuniyet' araştırmasında yüzde 70'lik oranla en başarılı ve en beğenilen 4. Büyükşehir Belediye başkanı olmuştu.

(MAK-SLH-Y)



23.01.2017 14:36:41 TSI

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