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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Gölet havzası içme suyuna kavuştu

23 Ocak 2017 Pazartesi, 14:45
Gölet havzası içme suyuna kavuştu
Gölet havzası içme suyuna kavuştu

(Fotoğraflı)

Mustafa Bektaş
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde uzun yıllardır içme suyu sıkıntısı çeken sulama göleti havzasında yaşayan vatandaşlar içme suyuna kavuştu.
Pazarlar belediyesi tarafından sulama göleti havzasında bulunan meskenlere temizlik ve içme suyu amacı ile ilçenin şebeke suyundan su verilmeye başlandığı bildirildi.
Bu konuda açıklama yapan Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, "İlçemizde bulunan sulama göleti havzasında bulunan meskenlerin temizlik ve içme suyu için ihtiyacı olan suyun ulaşmasını sağladık. Ova harmanı mevkisindeki meskenlere içme suyunu götürdük. Ova harmanı mevkisi için 6 bin metre 10 atülü içme suyu borusunu döşedik. Bu mevkide yaşayan vatandaşlarımız temizlik ve içme suyu için kullanılacak olan suya kavuştu. Belediyemiz Fen işleri personeli tarafından yapılan çalışmalar belediyemiz öz kaynakları ile yapıldı. Hizmetin vanasını açtık hijyen ve insani ihtiyaçlarda kullanılması dileklerimle hayırlı olsun. Halkımız bizi, biz işimizi takip etmeye devam ediyoruz " dedi. (MB-EFE)

23.01.2017 14:50:28 TSI
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