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Milas'ta özel çalışmalara özel belge



(Fotoğraflı)



Çağrı Purma

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından M. Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki özel bireylere yönelik düzenlenen "Keçe Aksesuarları Yapımı" kursuna katılanlara başarı belgeleri düzenlenen törenle verildi.



M. Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki özel bireylere yönelik Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce 2016 - 2017 eğitim öğretim yılının birinci dönem programı kapsamında açılan "Keçe Aksesuarları Yapımı" kursu sona erdi.

Kursa katılan 16 bireye başarı belgeleri Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Şube Müdürü Akın Coşkun, Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tunahan Bayram'ın katılımıyla verildi.

Özel bireylere belge töreni sırasında Milas Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerince yapılan çalışmalardan da hediye edildi.

Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün öğretmen ve malzeme destekleriyle açılan "Keçe Aksesuarları Yapımı" kursunda yapılan takıların, şapkaların ve süs eşyalarının özel bireylere destek sağlanması amacıyla belirli dönemlerde satışa sunulacağı öğrenildi.

(ÇP-MB-Y)



23.01.2017 14:56:28 TSI

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