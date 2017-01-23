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Umreciler kutsal topraklara uğurlandı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 15:11
Umreciler kutsal topraklara uğurlandı
Umreciler kutsal topraklara uğurlandı

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da umreye giden vatandaşlar dualarla mukaddes topraklara uğurlandı.
Erzincan'dan umre ibadetini yapmak üzere kutsal topraklara giden servisli yarıyıl 11 günlük 1. Tur umreciler, Erzincan Terzibaba Camisinde İl Müftüsü Yavuz Karabayır'ın yaptığı uğurlama konuşması ve dua ile kutsal topraklara gitmek üzere uğurlandılar. 61 kişi umreye gitmek için Erzurum'a iki otobüs ile hareket etmek üzere yakınları ile vedalaşırken duygusal anlar yaşadılar. İl Müftüsü Yavuz Karabayır tarafından dua edildi. Yaptığı kısa konuşmasında umrecilere çeşitli önerilerde bulundular. Karabayır; "Oraya ahirete dair tabloları dünyada iken temâşâ etmeye, kulluk yapmaya gidiyoruz. Cenâb-ı Hakk'a yaklaşmaya gidiyoruz. Peygamberimize yakın olmak için gidiyoruz, oraya dünyayı arkamızda bırakarak gidelim, her şeyi terk etmiş olarak Hakk'a gider gibi gidelim oraya. Memleketimize mazlumlara herkese dua edelim, çünkü orayı görünce yapılacak olan ilk dua kabul olur, bunları bilerek, bu şuurla hareket edelim" dedi.
(FG-AA-Y)

23.01.2017 15:16:01 TSI
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