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Basın mensupları kan bağış kampanyasına destek verecek



MALATYA (İHA) - Türk Kızılayı'nın kan ban bağış kampanyasına Malatya basını da destek verecek.

Edinilen bilgiye göre, Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya Şubesinin organizesi ile basın mensupları kan bağışına teşvik etmek ve farkındalık oluşturmak için 24 Ocak Salı günü Türk Kızılay'ına kan bağışında bulunacak.

BİK Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Kızılay Genel Başkanı hemşehrimiz Dr. Kerem Kınık yaptığı açıklamada, kan stoklarının azalması nedeniyle herkesi kan bağışına davet etti. Birçok kamu kurum ve kuruluşu gibi TBMM Başkanlığı da 'Kan Acil Değil Sürekli İhtiyaçtır' kampanyasına destek vermek amacıyla, Mecliste kan bağışı kampanyası düzenledi. Bu davete ilimizde ise başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, valimiz ve diğer protokol üyeleri de destek verdi. Daha sonra sivil toplum kuruluşlarından bazıları da kampanyaya katıldı. Biz de basın mensupları olarak sosyal sorumluluk çerçevesinde kampanyaya katılma kararı aldık" diye konuştu.

Nihat Abacı, kampanyanın 24 Ocak Salı günü saat 10:30'da başlayacağını belirterek, bütün basın mensuplarının Fuzuli Caddesindeki Kızılay kan merkezine gidip, saat 17:30'a kadar kan verebileceklerini söyledi.

(BT-OE-Y)



23.01.2017 15:23:58 TSI

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