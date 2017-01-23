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Darıca'da AK Parti İlçe Meclis toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - AK Parti İlçe Mahalle Dayanışma Meclis toplantısı 500 kişinin katılımıyla gerçekleşti.

AK Parti Darıca İlçe Teşkilatı'nın mahalle danışma toplantısı Kazım Karabekir mahallesi ile başladı. Adnan Menderes Kültür Merkezinde yapılan danışma toplantısında 500 kişilik salon tamamen dolarken, toplantıya Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan AK Parti il ve ilçe yöneticileri ve parti üyeleri katıldı.

Programda konuşan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, "Siz değerli teşkilat mensuplarımızın da görüş ve önerilerini dikkate alarak mahallemizde önemli projeleri hayata geçirdik. Bundan sonra da mahallemizde önemli projeler sizlerin de katkı ve destekleriyle hayat bulacak. Mahallemize nüfusun yoğun olduğu bölgede Kapalı Spor Salonu yapımı için çalışmalarımız tamamlandı. İçerisinde aile sağlık ocağı ve aile sağlık merkezinin de bulunacağı semt konağının yer teslimatını yaptık.İnşallah yıl sonuna kadar burayı da hizmete açacağız. Sokaklarımızda parke taş çalışmaları devam ediyor.Yıl sonuna kadar mahallemizin üçte ikisini parke taşlarla örmüş olacağız. İstasyon Caddesi'nde ışıklandırma çalışmalarımız yakında başlıyor. Her yönüyle yaşanabilir bir çevre oluşturma adına çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşan referandum sürecinde halkımızın karşısına çıkıp çalışmalarımızı anlatacağız ve yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sistemi için hep birlikte destek isteyeceğiz. İnanıyorum ki Darıca'dan yüzde yetmişler seviyesinde bir oranla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın partili cumhurbaşkanı olarak seçilmesine katkı ve destek vereceğiz. Darıca ailesi olarak seçimlere hazırız" dedi.

(İG-AY)



23.01.2017 15:43:23 TSI

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