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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Hayırseverlerden Başkan Orhan'a teşekkür

23 Ocak 2017 Pazartesi, 15:44
Hayırseverlerden Başkan Orhan'a teşekkür
Hayırseverlerden Başkan Orhan'a teşekkür
- Hayırsever Taliha Taş, Erzurum'da 350 öğrenciyi giydirdi, misafirperverliğinden dolayı Başkan Orhan'a teşekkür etti

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - İstanbul'dan gelen bir grup hayırsever, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'a teşekkür ettiler.
Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Ömertepe Mahallesi'nden merhum Dede Şakir Efendi'nin torunu, Gazeteci Yazar Hasan Pulur'un yeğeni olan Taliha Taş, oğlu Onur ve kızı Gurur ile birlikte anlamlı bir yardım organizasyonunun altına imza atarak, bir grup yardımsever ile birlikte Erzurum'da 350 öğrenciyi giydirdi. Erzurum ve ilçelerinden 14 okulda düzenledikleri organizasyonla 350 öğrenciye karne hediyesi veren Taliha Taş ve beraberindekiler, Ilıca Termal Tesisleri'nde konukladı.
Hayırsever Taliha Taş ve beraberindekiler konaklama için Ilıca Termal Tesisleri'nin kapılarını açan Başkan Orhan'a bu jestinden dolayı teşekkür etmeyi de ihmal etmediler. Başkan Orhan ile akşam yemeğinde bir araya gelen Taş ve beraberindekiler, misafirperverliğinden dolayı Başkan Orhan'a teşekkür ettiler.
Başkan Orhan teşekkür etti
İstanbul'dan gelen hayırseverlere Erzurum'da eğitime katkılarından dolayı teşekkür eden Başkan Orhan, "İstanbul'dan gelen bir Erzurum sevdalısı Taliha Taş hanımefendi koordinesindeki bir grup hayırsever, çok güzel bir organizasyona imza attılar. İlimizde ve ilçemizde yüzlerce öğrenciye karne hediyesi verdiler. Bizler de kurum olarak böylesine önemli ve anlamlı bir organizasyon gerçekleştiren hayırseverlere kapılarımızı açarak onları misafir ettik. Bu örnek girişimlerinden dolayı Taliha hanımın şahsında emeği geçenleri ve beraberindekileri yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Bir Erzurum aşığı
Hayırsever Taliha Taş da, örnek misafirperverliğinden dolayı Başkan Orhan'a teşekkür ederek, "Dedelerim Aziziye ilçesinin Ömertepe Mahallesi'nden ve ben Erzurumlu olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Oğlum ve kızımla birlikte şehrimizin çocuklarına karne hediyesi vermeye karar verdiğimizde bir grup hayırsever arkadaşımız da bize destek oldular. Yaklaşık bir hafta boyunca Erzurum'un ilçelerini gezerek, çocuklarımıza karne hediyesi dağıttık. Hayatımızın en güzel anlarını yaşadık. Çocuklarımızın gözlerindeki mutluluğu ve tebessümü görmek bizim için büyük keyif ve mutluluktu. Artık bir ayağımız Erzurum'da olacak ve bu şehre katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu organizasyon için Erzurum'a geldiğimizde bizlere kapılarını ve yüreğini açan belediye başkanımıza, ekibine ve termal tesis çalışanlarına özellikle teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Hayırsever Taliha Taş konuşmasının ardından Başkan Orhan'a filografi işlemeli Türk bayrağı tablosu takdim ederek teşekkür etti.
(ERZ-Y)

23.01.2017 15:48:48 TSI
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