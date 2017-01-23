YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Amed Sportif Faaliyetlerde galibiyet sevinci

Amed Sportif Faaliyetlerde galibiyet sevinci



DİYARBAKIR (İHA) - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grupta deplasmanda Konya Anadolu Selçukspor'u 3-0 yenen Amed Sportif Faaliyetler, büyük bir sevinç yaşanıyor.

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Taner Taşkın, Konya Anadolu Selçukspor karşısında çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Taşkın, deplasmanda yaptıkları maça iyi başladıklarını ve ilk yarıda buldukları gollerle sahadan 3 puan alan taraf olduklarını belirtti. Taşkın, rakibin 10 kişi kalmasıyla oyun kontrolünü ele geçirdiklerini ve sonuca rahat ulaştıklarını kaydederek, "Maça Deniz Naki'nin kaydettiği golle başladık. Bu golden 2-3 dakika sonra rakibimiz 10 kişi kaldı ve oyun kontrollünü ele geçirdik. Nitekim ilk yarıda bulduğumuz 3 golle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladık. Yani ilk yarıda işi bitirdik. Bizim için güzel ve anlamlı bir galibiyet oldu. Bu sonuçla ligin zirvesine ortak olduk. Ligin zirvesinde bulunan 35 puanlı 3 takımdan biriyiz. Şampiyonluk umudumuzu artırdık. Bu nedenle çok mutluyuz" dedi.

Taşkın, Ziraat Türkiye Kupası C Grubunun son maçında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacaklarını ve bu maçın hazırlıklarına başladıklarını sözlerine ekledi.

(MÇ-MP-Y)



23.01.2017 15:50:45 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER