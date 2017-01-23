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AKUT Halk Merkezlerinde eğitim veriyor



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Halk Merkezlerinde AKUT tarafından eğitim veriliyor.

Aralık ve Ocak aylarında 6 Halk Merkezinde toplam 11 adet oturum düzenlendi. AKUT Eskişehir Seminer Birimi yetkilileri tarafından verilen eğitimlere yetişkin ve çocuk olarak 284 kişi katıldı. 6 adet Halk Merkezinde AKUT Eskişehir Seminer Birimi tarafından verilen Deprem Bilinçlendirme eğitimleri sayesinde yetişkin ve çocuklar deprem konusunda bilinçlendi. Halk Merkezi yetkilileri eğitimlerin devam edeceğini belirtti.

(BRK-MET-Y)



23.01.2017 15:51:18 TSI

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