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Serik'te turizmci anısına golf turnuvası



(Fotoğraflı)



Sedat Temel

ANTALYA (İHA) - Robinson Club ve Tui Hotels-Resort Turkey Ortak Yönetim Direktörü merhum Mahmut Var anısına Robinson Nobilis Golf Club'te golf turnuvası düzenlendi. Turnuvaya meslektaş turizmci yöneticilerin yanı sıra merhum Mahmut Var'ın nişanlısı Cristina Schmuckek'de katıldı.



Geçtiğimiz günlerde evinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Robinson Club ve Tui Hotels-Resort Turkey Ortak Yönetim Direktörü Mahmut Var anısına Robinson Nobilis Golf Club'te golf sahasında yerli ve yabancılardan oluşan 80 golfcünün katılımıyla turnuva düzenlendi. Taurus Golf Club organizasyonuyla düzenlenen turnuva bir gün sürerken, turnuvaya Taurus Golf Club Başkanı Recep Turan, Titanic Oteller Yönetim Kurulu Başkanı Mahmet Aygün, Ankara Golf Club Başkanı Mehmet Dora, Rixos Premium Otel Genel Müdürü Özgür Çinkılıç, Aspendos Anadolu Hastanesi Müdürü Mustafa Güzel, Cavit Yıldız, Mahmut Var'ın nişanlısı Cristina Schmuckek gibi isimler katıldı.



Mahmut Var'ın anısını yaşatmak için turnuvayı düzenlediklerini ifade eden Taurus Golf Club Başkanı Recep Turan, "Kulübümüzün çok değerli üyesi Mahmut Var'ı geçtiğimiz günlerde kalp krizi sonucu kaybettik. Anısını yaşatmak için bu yıl ilkini düzenlediğimiz golf turnuvasını geleneksel hale getireceğiz. Kendisi aramızda olamasa da onu gönlümüzde yaşatacağız" dedi.

Turnuvada A Kategorisinde Vivet Channd birinci olurken, Emre Bahtoğlu ikinci, Hüseyin Alp ise üçüncü oldu. B Kategorisinde ise Satiya Kuntze birinci olurken, Kurtulu Gülşen ikinci, Mehmet Aygün üçüncü oldu. Dereceye girenler kupa ile ödüllendirildi.

(ST-AA-



23.01.2017 15:52:36 TSI

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