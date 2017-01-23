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Dere yatakları bir bir temizleniyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Turgutlu Şehitler Mahallesinden geçen İsmailcik Deresi'nde başladığı temizlik çalışması ile yağışlı havalarda yaşanan taşkınların önüne geçiyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, çevre kaynaklı zararların önüne geçmek amacıyla Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nca il genelinde yürüttüğü dere temizlik çalışmalarına devam ediyor. MASKİ ekipleri, Turgutlu Şehitler Mahallesinden ıslahlı derede temizlik çalışmalarına başladı. Çalışmalarda Turgutlu Belediyesi ekipleri de ekipmanları ile MASKİ'ye lojistik destek sağlıyor. Toplam 450 metre uzunluğundaki derede temizlik işleri hızlı bir şekilde ilerlerken, çalışmaların sonlanması ile birlikte yağışlı havalarda yaşanan taşkınlar sona erecek. Bu sayede dere kenarları vatandaşlar için korkulu rüya olmaktan çıkmış olacak.

Turgutlu Şehitler Mahalle Muhtarı Eşref Başaran, dere temizlik çalışması nedeniyle MASKİ'ye teşekkür ederek, "Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin mahallemiz İsmailcik Deresi'nde yapmış olduğu çalışmalar yararlı olmuştur. Buradan aşağıya giden su çevreye zarar vererek ilerliyordu. Şimdi buranın etrafı düzenlenmek suretiyle sular çevreye zarar vermeden akıp gidecek. Bunun için MASKİ görevlilerine teşekkür ediyoruz. Çalışmaların devamını diliyoruz" dedi.

(SC-Y)



23.01.2017 16:40:01 TSI

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