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Minik balerinler hünerlerini sergiledi



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören minik öğrenciler, bale kursunda öğrendiklerini sergileme fırsatı buldu.

Çocukların küçük yaştan itibaren kültürel ve sosyal anlamda gelişmelerinde büyük katkısı olan Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri'nde eğitim gören öğrenciler öğrendiklerini sergileme fırsatı buluyor. Bu kapsamda Alaşehir Çocuk Kültür ve Sanat Merkezinde bale eğitimi alan öğrenciler, bu güne kadar öğrendiklerini sergileme fırsatı buldu. Alaşehir Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi Sorumlusu Müge Erin ve eğitmen Fadime Koyuncuoğlu'nun eğitmenliğinde bale dersleri alan minik öğrenciler ilk dönem öğrendiklerini gösterebilmenin heyecanını yaşadı. Alaşehir Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi Sorumlusu Müge Erin, "Çocuk Kültür ve Sanat Merkezimizde eğitim gören minik öğrencilerimiz eğitimlerini alırken, uygulayabilme fırsatına da erişiyorlar. Hem eğleniyorlar, hem öğreniyorlar. Alaşehir'de daha önce bale kursu yoktu. Bale kursumuzun açılmasında en büyük desteği veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(SC-Y)



23.01.2017 16:29:48 TSI

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