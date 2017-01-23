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AK Parti eski başkanlarla 'referandumu' istişare etti



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - AK Parti İl Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı yönetim kurulu toplantısına eski belediye başkanları, parti başkanları katıldı.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Abdurrahman Dimez'in başkanlık ettiği toplantıya Eski Belediye Başkanı Necip Büyükaslan, Eski İl Başkanları Seyfettin Bilen ve Lütfullah Ayhan, Eski Merkez İlçe Başkanları Zeynal Özbilgin ve Hakan Gürsoy katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Yeni Anayasa ile ilgili referandum süreciyle ilgili istişarenin yapıldığı toplantıda, referandumun önemi üzerine duruldu.

Eski başkanların bundan önceki referandum ve seçimlere ilişkin tecrübelerinden faydalanıldı. Eski başkanlar, süreç ile ilgili deneyimlerini paylaştı.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Abdurrahman Dimez, toplantının çok verimli geçtiğini belirterek, "Referandum süreciyle ilgili istişarede bulunduk. Hem istişare hem kaynaşma toplantısıydı. Onların tecrübelerinden faydalandık. Önümüzdeki referandum sürecinin, Cumhurbaşkanlığı sisteminde yapılacak değişik, yeni anayasa değişikliğinin sadece AK Partinin meselesi değil, ülkenin meselesi olduğunu konuştu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin hassasiyet gösterilmesi gerektiği üzerinde durduk" dedi.

(AHM)



23.01.2017 16:30:12 TSI

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