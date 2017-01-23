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Meslek liseleri ve organize sanayi bölgeleri işbirliği toplantıları sürüyor



(Fotoğraflı)



Serdar Şahin

TEKİRDAĞ (İHA) - İlk toplantısı Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak başkanlığında 2016 yılında gerçekleştirilen Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi ve Meslek Liseleri ile Sektörün İşbirliği projesinin ikinci toplantısı Ergene ilçesi sınırları içerisinde yer alan Avrupa Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren Bekaert Tekstil'in ev sahipliğinde yapıldı.

Toplantıya Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Ayça Çevikelli, Ergene 1 Organize Sanayi Bölge Müdürü Nuray Kıran, Ergene 2 Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünü temsilen Şenay Kırhan Sesler, Velimeşe Organize Sanayi Bölge Müdürü Murat Sınar, Dal Teknik Makine A.Ş' den Fahrettin Balcı, Sistem Alüminyum firmasından Sinan Kara, Ergene Halk Eğitim Müdürü Özgür Esur ve Ergene'deki tüm meslek liselerinin müdürleri katıldı.

İlk toplantıda belirlenen hedeflerin gerçekleşme derecelerinin görüşüldüğü toplantıda, Organize Sanayi Bölgeleri, işletmeler ve meslek liseleri arasında Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak'ın katkıları ile imzalanan protokol kapsamında, okul ziyaretlerinin ve işyeri ziyaretlerinin gerçekleştirildiği, karşılıklı olarak mesleki eğitime ve sektöre ne gibi katkılar sağlanacağı konusunda görüş birliğine varıldığı kaydedildi.

Toplantıda önümüzdeki bir aylık döneme ait hedefler de görüşüldü. Bir sonraki toplantının 15 Şubat 2017 tarihinde Velimeşe Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nde Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak başkanlığında yapılmasına karar verildi.

(SŞ-MEF-Y)



23.01.2017 16:56:00 TSI

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