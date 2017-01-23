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İlaç sıkıntısı dağıtım kanallarından kaynaklanıyor



(Fotoğraflı)



Yakup Arkın

MALATYA (İHA) - Malatya Eczacılar Odası Başkanı Tahir Özelçi, Eczanelerde yaşanan ilaç sıkıntısının ilaç firmalarının dağıtım kanallarında kaynaklandığını söyledi.

Malatya Eczacılar Odası Başkanı Tahir Özelçi, son günlerde yaşanan ilaç sıkıntısı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sağlık Bakanlığının bu stokçuluk konusuna bir an önce el atması gerektiğini kaydeden Özelçi, ilaç Takip Sistemini kullanarak ilaç sıkıntısının sebebini bulmaları ve bu sorunu çözmeleri gerektiğini kaydetti. Özelçi, "Vatandaşlarımız son zamanlarda eczanelerde ilaç yok kelimesiyle çok sık karşılaşıyor. Bu Eczanelerde kaynaklanan bir sorun değil tamamen ilaç firmaları ve dağıtım kanallarında kaynaklanmaktadır. 2016 yılında yayınlanan ilaç fiyat kararnamesi gereği EURO 2017 Ocak ayında 2.34'te sabitlenmişti. Fakat süreç içerisinde ilaç üreticileri ilaç sanayicileri biraz daha ilacı zamlı sata bilmek adına bu ürünleri dağıtım kanallarına bulaştırmamıştı. Halk sağlığını ilgilendiren böyle önemli konuda ilaç yokluğu meydana gelmekte, eczanelerde hastalarımıza istedikleri ilacı eczacılarımız verememekte. Eczanelerimiz ve Eczacılarımız halk sağlığına hizmet eden profesyonel sağlık emektarlarıdır. Elinde olan bir ilacı hastaya vermeme gibi bir şey söz konusu olamaz" diye konuştu.

(YA-OE-Y)



23.01.2017 16:17:06 TSI

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