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Patron ve çalışanlardan yeni anayasa'ya tam destek



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Karabük'te, bir iş adamı işçileriyle birlikte 'Yeni Anayasa ve Başkanlık Sisteminde Seninleyiz Reis' pankartı açtı.

Karabük Organize Sanayi Bölgesinde hizmet veren Çelikoğlu Demir Çelik fabrikası çalışanları ile birlikte açtığı 'Yeni Anayasa ve Başkanlık Sisteminde Seninleyiz Reis' pankartı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdi.

TBMM'de yaşanan uzun tartışmalar sonucu kabul edilen 18 maddenin halkın önüne getirilmesi ve yönetim sisteminin değişikliğini kapsayacak olan Anayasa değişikliğine iş veren ve işçilerden tam destek.

İşadamı Remzi Özçelik, AK Parti ve MHP olarak iki partinin desteğiyle TBMM'de yasalaşan ve yakın zamanda da referandum kararıyla halkın oylamasına sunulacak olan Anayasa değişikliğinin iş dünyası açısından da önemli olduğunu söyledi.

İşadamı Özçelik, iş dünyasının huzur ve güven ortamının devamını her zaman arzu ettiğini de belirterek, " Yarın bakıldığında hükümet başka partiden cumhurbaşkanı başka partiden olduğu zaman bir çekişme olacak. İş dünyası çekişme arzu etmez. İş dünyası huzur, güven ortamının devamını arz eder. TBMM'de yasalaşan Anayasa Referandumu ve Başkanlık sisteminde son sözü şimdi millet söyleyecek. Hepimize düşen de referandum sürecinin salimen tamamlanmasına katkı sağlamak, sonra da milletin söylediğine hep birlikte razı olmaktır. Bu süreç sonunda beklentilerimizin cevap bulacağı ve ülke olarak yeni bir başarılı sürece girileceği kanaatindeyiz. Bizler de yönetici ve çalışanlar düzeyinde Anayasa değişikliğinin destekçisi olacağımızı ifade etmek istedik" dedi.

(YE-



23.01.2017 16:19:10 TSI

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