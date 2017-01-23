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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Melikgazi'de



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KAYSERİ (İHA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret ederek, belediye yatırımları hakkında bilgi aldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Melikgazi Belediye çalışmalarının örnek ve referans gösterildiğini bundan dolayı tecrübelerini ve bilgilerini her zaman paylaşan Başkan Memduh Büyükkılıç'ı tebrik ettiklerini söyledi.

Devlet yönetimindeki tecrübeleri ile siyasi ve kişiliği ile her zaman şahsiyetle anılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ziyaretlerinden son derece mutlu olduklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 1989 yılında kurulan bir belediye olmalarına karşın bugün ise gerçekleştirdiği yatırım ve hizmetler ile örnek ve referans gösterildiklerini kaydetti.

Melikgazi İletişim Merkezi gezen ve çalışmaları hakkında bilgi alan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir kurumun önemli olanı vatandaşları ile sorunu yerinde ve zamanında çözmesi olduğunu ve Melikgazi Belediyesinin bunu bir telefon ile başarmış olduğunu gözlemlediğini söyledi.

Melikgazi Belediyesi sınırları ve nüfusu ile bir çok ilden daha büyük olmasına rağmen Türkiye'de ilçeler arasında ilk 10 'da yer aldığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, bir çok çalışmanın ve yatırımın ilgili bakanlıklarca örnek gösterildiğini, projelerin istendiğini ve bur çok kurum ve kuruluşlar ile üniversitelerce ödüllendirildiğini ifade etti.

(SK)



23.01.2017 16:21:22 TSI

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