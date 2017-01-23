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Eğitim Bir-Sen kılık-kıyafet yönetmeliğiyle ilgili açıklama

23 Ocak 2017 Pazartesi, 16:24
Eğitim Bir-Sen kılık-kıyafet yönetmeliğiyle ilgili açıklama
Eğitim Bir-Sen kılık-kıyafet yönetmeliğiyle ilgili açıklama

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Resmi Gazetenin 21 Ocak 2017 tarih ve 29955 sayısında yayımlanan yönetmelikle TSK bünyesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan üniformalı kadın personel başörtüsünün takabileceğiyle ilgili olarak Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz açıklamalarda bulundu.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Eğitim Bir Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, "Kılık-kıyafete ilişkin yasaklar, sınırlamalar, insan haklarına ve onuruna aykırılıklar içeren darbe ürünü kılık-kıyafet yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılması konusunda, geliştirdiğimiz tekliflerle ve hayata geçirdiğimiz sivil itaatsizlik eylemiyle farkındalık ve kamuoyu baskısı oluşturmuştuk. Bu duruşumuz çerçevesinde, kamu görevlilerine, öğrencilere ve nihayetinde TBMM'de fiilen uygulanan ve hukuki dayanağı bulunmayan başörtüsü yasağını sona erdiren idari düzenlemeler ve fiili uygulamalar hayata geçirildi. TSK bünyesinde görev yapan üniformalı kadın personelin başörtüsü özgürlüğünden faydalanamamasının da hukuka aykırı olduğunu her zeminde dile getirdik ve sonuç aldık. Artık Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığında da başörtüsü yasağı kaldırılmıştır. Bu çerçevede, 12 Milyon 300 bin imza toplayarak talep ettiğimiz değişikliklerin, sivil itaatsizlik eylemiyle fiilen hayata geçirdiğimiz özgürlük ikliminin kılık-kıyafet noktasında tam olarak sağlanması amacıyla kravat dayatmasının, takım elbise zorunluluğunun, sakal korkusunun, bıyık şeklinin yer almadığı, başörtüsü yasağının kurum, kuruluş, unvan ve görev ayırımı yapılmadan bütünüyle kaldırıldığı kılık-kıyafet özgürlüğü alanının oluşturulması teklif ve kararlılığımız devam etmektedir.
Kamu görevlileri, insan onuruyla ve insan haklarıyla bağdaşmayan yasak, sınırlama ve dayatmalara yer verilmeyen kılık-kıyafet özgürlüğüne sahip oluncaya kadar Memur-Sen olarak sivil itaatsizlik eylemimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
(CK-OE-Y)

23.01.2017 16:24:26 TSI
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