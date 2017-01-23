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Nasrullah Meydanı Projesi ihale edildi

23 Ocak 2017 Pazartesi, 17:01
Nasrullah Meydanı Projesi ihale edildi
Nasrullah Meydanı Projesi ihale edildi

(Fotoğraflı)

Vedat Yunus İkizoğlu
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu Belediyesi'nin tarihi güzelliklerini canlandırmak adına başlattığı çalışmalar çerçevesinde Nasrullah Meydanı Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenlemesi Projesi'nin ihalesi gerçekleştirildi.
14 firmanın dosya aldığı Nasrullah Meydanı Projesi yapım ihalesine üç firma teklif verdi. Kastamonu Belediyesi'nde yapılan ihalede, Belediye Başkanı Tahsin Babaş başkanlığındaki komisyon teklifleri kabul etti. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 775 bin 564 lira olan proje için en düşük teklifi 1 milyon 696 bin 990 TL, en yüksek teklif ise 1 milyon 780 bin 771 TL ile verildi. Tekliflerin ardından ihale komisyonunun gerekli değerlendirmelerinin ardından önümüzdeki günlerde yüklenici firmayı açıklayacağı bildirildi.
Başkan Babaş, projenin yer tesliminin ardından 270 gün içerisinde tamamlanacağını söyledi. Kastamonu Belediyesi'nin Nasrullah Meydanı'nda 16 dükkanının bulunduğunu ve bunlardan bir bölümünün proje dahilinde yıkılacağını da belirten Başkan Babaş, "Biz burada esnafımızı mağdur etmemek için elimizden gelen çalışmayı yapacağız. İlimize ekonomik, kültürel ve sosyal yönden değer katacağına inandığımız tüm projelerimizi hızla tamamlamak en büyük arzumuzdur. Nasrullah Meydanı Kentsel Tasarım Projemizin gerekli onaylarının alınması için yaklaşık bir buçuk yıllık hummalı bir çalışma içerisinde olduk. Bugün projemizi ihale ettik. İnşallah en kısa sürede de başlayıp bitireceğiz. Tarihi değerlerimizi canlandırmak, korumak, bir fonksiyon yüklemek ve gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmak hepimizin boyunun borcu olarak görüyorum. Tarihi Kentler Birliği tarafından Proje Ödülü verilen Nasrullah Meydanı Kentsel Tasarım Projemiz bu doğrultudaki öneminin büyük olduğunu düşüncesindeyim. Projemizin tamamlanmasıyla birlikte Tarihi Nasrullah Meydanımız muhteşem bir görünüme kavuşacaktır. Bu projenin her ayrıntısı hem benim tarafımdan hem de kuracağımız estetik kurulu tarafından incelenecektir. Kesinlikle çok iyi çalışılması gereken bir proje. Yaptığımız ihalenin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
(Vİ-GY-Y)

23.01.2017 17:01:18 TSI
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