23 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Pazarkapı'da yapılacak olan akıllı dönel kavşak 6 Şubat'ta ihale edilecek

23 Ocak 2017 Pazartesi, 17:20
Pazarkapı'da yapılacak olan akıllı dönel kavşak 6 Şubat'ta ihale edilecek
Pazarkapı'da yapılacak olan akıllı dönel kavşak 6 Şubat'ta ihale edilecek

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesi Pazarkapı mevkiinde inşa edilecek olan akıllı dönel kavşak için yapım ihalesinin 6 Şubat'ta gerçekleştirileceği belirtildi.
Konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede Ortahisar ilçesi Pazarkapı Mahallesi'nde uygulanacak olan kavşak projesinin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından Karayolları Genel Müdürlüğünce onaylandığını ve yapım ihalesinin Karayolları tarafından 6 Şubat'ta gerçekleştirileceğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, "Bölgede modern dönel kavşak inşa edilecektir. Ayasofya Kavşağı gibi ışıksız olarak hizmet verecek olan bu kavşak ile trafik akışkanlığı sağlanacaktır. Ayrıca Reşadiye Kavşağının bittiği noktadan itibaren akıllı dönel kavşağı da içine alacak şekilde Devlet Karayolu yeniden düzenlenecek ve Sahil Yolu bağlantısı sağlanacaktır. Reşadiye Kavşağının hemen doğusunda akıllı dönel kavşağın tamamlanmasıyla bölgede trafik sorunu kalmayacaktır. İnşallah bu çalışmalarımızın tamamlanmasıyla Pazarkapı'daki trafik sorununu ortadan kaldırmış olacağız. Trabzon'da trafik sorunu yaşanan tüm bölgeleri teker teker çözüme kavuşturacağız" dedi.
(BK-ÖS-Y)

23.01.2017 17:20:25 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Ortahisar'dan Halep'e yardım eli
YEREL

ORTAHİSAR'DAN HALEP'E YARDIM ELİ
Trabzonspor deplasmanda gülüyor
YEREL

TRABZONSPOR DEPLASMANDA GÜLÜYOR
Yomra'da 650 dönümlük sahil dolgu projesi hayata geçiyor
YEREL

YOMRA'DA 650 DÖNÜMLÜK SAHİL DOLGU PROJESİ HAYATA GEÇİYOR
İçişleri Bakanı Soylu: (2)
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: (2)
Trabzonspor, yeni stadında ilk maçına çıkıyor
YEREL

TRABZONSPOR, YENİ STADINDA İLK MAÇINA ÇIKIYOR
İçişleri Bakanı Soylu: (1)
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: (1)
İçişleri Bakanı Soylu: (2)
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: (2)
İçişleri Bakanı Soylu: (1)
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: (1)
İçişleri Bakanı Soylu:
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU:
Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG

Trabzon'da Nefes Kredisi'ne 6 milyon liralık ek
YEREL

TRABZON'DA NEFES KREDİSİ'NE 6 MİLYON LİRALIK EK