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Büyükşehir Belediyesi araç filosunu genişletti

23 Ocak 2017 Pazartesi, 17:20
Büyükşehir Belediyesi araç filosunu genişletti
Büyükşehir Belediyesi araç filosunu genişletti

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, satın aldığı 10 adet doğal gazlı otobüsü düzenlediği tanıtım töreni ile halkın hizmetine sundu. Başkan Cumali Atilla, Diyarbakırlı hemşerilerinin her şeyin en güzeline layık olduğunu söyledi.
Kent merkezinde 132, ilçelerde 79 olmak üzere 211 adet otobüsle toplu taşıma hizmeti veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 10 yeni doğal gazlı otobüs alarak araç filosunu yenilemeye ve güçlendirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, satın aldığı 10 adet doğal gazlı otobüsü düzenlediği tanıtım töreni ile halkın hizmetine sundu. Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletme Terminali'nde düzenlenen tanıtım törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Genel Sekreter, Genel Yardımcıları ve vatandaşlar katıldı. Otobüslerle ilgili teknik bilgi veren Ulaşım Daire Başkanı Rıfat Ural, belediyenin merkez ve ilçelerde 211 adet otobüsünün bulunduğunu ve bu otobüslerin kentin her noktasında hizmet verdiğini söyledi. Halka daha güvenli ve konforlu toplu taşıma hizmeti sunmak amacıyla 10 adet doğal gazlı otobüs satın alarak toplu taşıma sistemini güçlendirdiklerini kaydeden Ural, engelliler ve bebek arabalarının rahatlıkla binebileceği otobüsleri tercih ettiklerini ifade etti.

'Diyarbakırlılar her şeyin en güzeline layık'
Törende otobüs üreticisi firma temsilcisi, Başkan Cumali Atilla'ya temsili anahtar plaketi verdi. Törende kısa bir konuşma yapan Başkan Atilla, "Diyarbakırlı hemşerilerimize hizmete sunacağımız otobüslerin teslim alma töreninde bulunmaktan büyük mutluluk duydum. Diyarbakırlı hemşerilerimiz her şeyin en güzeline layık, öncelikle otobüslerimizin Diyarbakırlılara hayırlı olmasını diliyorum. Allah her türlü kazadan beladan muhafaza eylesin" dedi.
Konuşmanın ardından törene katılanlar dua ederken, yeni alınan ve süslenen 10 otobüs şehir turu attı.

Seferler yarın başlıyor
Toplam 90 yolcu kapasiteli otobüslerin tümü kent içi ulaşımda kullanılacak. Engelli rampası da bulunan otobüsler, yarın seferlere başlayacak.
(İHA-MP-Y)

23.01.2017 17:20:33 TSI
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