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Şehitkamil'de miniklerin tatil keyfi başladı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 17:30
Şehitkamil'de miniklerin tatil keyfi başladı
Şehitkamil'de miniklerin tatil keyfi başladı
- Parkurlarla tanıştılar renkli oyunlarda yarıştılar

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı yarı yıl tatilinde 5-9 yaş aralığındaki minikleri birbirinden renkli oyunların ve parkurların yer aldığı "Okullar Tatile Minikler Şehitkamil'e" etkinliğinde buluşturdu.

Şehitkamil Belediyesi, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk yarısı için çalan son ders ziliyle birlikte başlayan 15 günlük tatilde minik öğrencileri düzenleyeceği sportif ve sosyal etkinliklerle misafir edecek. "Okullar Tatile, Minikler Şehitkamil'e" etkinliği ile ilgili bilgiler veren Şehitkamil Belediyesi Spor Koordinatörü Metin Alati, temel amaçlarının öğrencileri küçük yaşlarda sporla tanıştırmak olduğunu kaydetti. Spor Koordinatörü Alati, "Şehitkamil Belediye Başkanlığımızca "4 Mevsim Spor 4 Mevsim Organizasyon" projemiz kapsamında 7'den 70'e herkesi sportif etkinliklerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu gün 5- 9 yaş aralığındaki miniklerimizin katımıyla gerçekleştirdiğimiz "Okullar Tatile Minikler Şehitkamil'e" etkinliğimize start verdik. Minik öğrencilerimizin ve değerli velilerimizin etkinliklere ilgisi memnuniyet verici. Bu etkinlikte amacımız; değerli öğrencilerimizin yarıyıl tatilini en verimli ve eğlenceli şekilde değerlendirerek 2. döneme moralli ve daha mutlu bir şekilde başlamaları. Yarıyıl tatili boyunca devam edecek olan bu etkinliklerimizin temel amaçlarından biri de öğrencilerimizi küçük yaşlarda sporla tanıştırmak onların sürdürülebilir spor alışkanlıkları kazanmalarını sağlamak. Bu bağlamda Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'nun büyük destekleriyle sportif projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Ben, tüm öğrencilerimizi farklı branşlarda birbirinden farklı etkinlik ve aktivitelerin yer aldığı Şehitkamil Belediyesi spor okullarına ve spor merkezlerine davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımız için verimli ve eğlenceli bir etkinlik"
Etkinliğe katılan minik öğrencilerden Ela Yiğit'in velisi Fırat Yiğit, Şehitkamil Belediye Başkanlığınca organize edilen tüm sportif etkinlikleri bir beden eğitimi öğretmeni ve antrenör olarak yakından takip ettiğini ve mümkün olabildiğince etkinliklere katılım sağladıklarını söyledi. Etkinliğin verimli ve bir o kadar da çocuklar için eğlenceli olduğunu dile getiren Fırat Yiğit, "Ben de bir beden eğitimi öğretmeni olarak Şehitkamil Belediyesinin yıl içerisinde düzenlemiş olduğu sportif etkinlileri yakından takip ediyorum ve kızımla birlikte katılım sağlamaya gayret ediyorum. Yarıyıl tatili için organize edilen etkinliği çocuklarımızın tatillerini verimli ve eğlenceli bir şekilde tamamlamaları adına başarılı bir şekilde organize edilmiş. Ben yıl boyunca sportif etkinlikler düzenleyen, tüm gruplarının nitelikli standartlarda spor yapmasına öncülük eden Şehitkamil Belediyemize, Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na şahsım ve tüm sporcu velilerimiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Oyunlar çok eğlenceli"
Sportif etkinliğe katılan minikler, oyunların ve parkurların çok eğlenceli olduğunu ve keyifli zamanlarda geçirdiklerini ifade etti. "Okullar Tatile Minikler Şehitkamil'e etkinliğine katılan minikler, oyunlar oynayarak yeni arkadaşlar edindiklerini ve tatil dönemi boyunca her gün gelmek istediklerini kaydetti.

Etkinlik esnasında miniklere sürpriz oyunlar sonrasında çeşitli ikramlar yapıldı.
(KU-OE-Y)

23.01.2017 17:35:10 TSI
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