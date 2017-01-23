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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Osmaneli turizmde ilgi odağı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 17:32
Osmaneli turizmde ilgi odağı
Osmaneli turizmde ilgi odağı

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - İstanbul merkezli bir turizm şirketi, Garanti Bankası Trekking Kulübü üyelerine yönelik Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki tarihi güzellikleri görmeleri için gezi düzenledi.
Osmaneli ilçe merkezine gerçekleşen kültür turunu takiben katılımcıların talebi üzerine en kolay rota takip edilerek Osmaneli İçmeler mevkinde faaliyet gösteren işletmelerde yöresel yemekler yendi. GEOS Tur Şirketi sahibi ve rehberi Ayfer Kuralay, 2017 yılı içerisinde kurumsal ve diğer tüm organizasyonların Osmaneli merkezli gerçekleşeceğini söyledi. Kuralay, İçmeler mevkindeki tesisleşmeyi yerinde inceleyerek bölgede bir ilk olan sağlık turizmi segmentinin gelişeceğinin anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'e ilerleyen günlerde Osmaneli'ne tur şirketlerinin rağbet göstermesiyle ilçenin turizmde hak ettiği yere hızlı bir şekilde ulaşacağını ve yatırımlarını bunu planlayarak gerçekleştirdiklerini söyledi.
Başkan Şahin de, misafirlere ve tur şirketi sahibi Ayfer Kuralay'a ilgilerinde dolayı teşekkür etti.
(CKT-CY-Y)

23.01.2017 17:36:25 TSI
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