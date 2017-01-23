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Müdür Bozçelik koruyucu ailelerle bir araya geldi

23 Ocak 2017 Pazartesi, 18:03
Müdür Bozçelik koruyucu ailelerle bir araya geldi
Müdür Bozçelik koruyucu ailelerle bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Murat Dalgın
VAN (İHA)  Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik, kentte bulunan koruyucu ailelerle bir araya geldi.
Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın "Tüm Türkiye'ye seslenmek istiyorum, evlerinizi, gönüllerinizi yavrularımıza açın, koruyucu aile olun. Evinizi, kalbinizi, yuvanızı çocuklarımızla paylaşın" açıklaması üzerine Van'da koruyucu ailelerle bir toplantı düzenlendi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda konuşan Seyfi Bozçelik; "Koruyucu aile olan sizler, bizim nezdimizde çok kıymetlisiniz. Çocuklarımıza aile sıcaklığını sağladınız. Çocuklarımızın aile ortamında hayata hazırlanmasını, Türk örf, adet ve geleneklerini öğretiyorsunuz. Koruma altında bulunan çocuklarımızın ihtiyacı olan aile olma özlemini gideriyorsunuz. Bunun için sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.
İl Müdürü Bozçelik, ayrıca koruyucu aile olarak çocuklarla yaşanabilecek sorunlar noktasında yapılası gerekenlerle ilgili tavsiyelerde bulunarak, "Aslında toplumda yaşanan ebeveyn-çocuk ilişkisinden farklı hiçbir durum söz konusu değildir. Ancak bazı ailelerimizin bu durumu biyolojik aile olmadıkları için yaşadıklarını düşünebiliyorlar. Oysa bu yaşanması muhtemel sorunlar her ailede olabilecek sorunlardır" diye konuştu.
Toplantıya katılan koruyucu aileler ise, toplumda koruyucu aile kavramının evlat edinme ile karıştırıldığını ifade ederek, "Amacımız bu çocuklara dokunmaktır. Halkımızdan da bu anlamda duyarlı davranmaları temennisinde bulunuyoruz" ifadelerini kullandılar.
Toplantı, koruyucu ailelerin birbirlerini tanımaları noktasında yapılabilecek organizasyonlarla ilgili alınan kararların ardından sona erdi.
(MD-MSA-Y)

23.01.2017 18:03:23 TSI
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