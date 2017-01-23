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Kalp hastası şok cihazı ile hayata döndü



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ŞANLIURFA (İHA) - Şuur kaybı ve kalbinin durması sonucu Harran Tıp Fakültesine getirilen 23 yaşındaki Muhammet Şahin, MRI uyumlu kalp içine şok veren cihaz ile sağlığına kavuştu.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Kliniğine iki ay önce getirilen Harran Üniversitesi öğrencisi Muhammet Şahin isimli hasta, başarılı elektrik şok uygulamasıyla hayata döndürüldü. Yapılan değerlendirmede hastanın doğuştan kalbinin delik olması dikkate alınarak kalbine MRI ile uyumlu ICD cihazı yerleştirdiklerini söyleyen Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Recep Demirbağ, kalbindeki delik nedeniyle ameliyat geçirmiş olan hastaya MR filmi çekilecek olması göz önünde bulundurularak normal bir kalp pili yerine MR uyumlu pil takılmasına karar verdiklerini söyledi.

Prof. Dr. Recep Demirbağ, Yrd. Doç. Dr. Feyzullah Beşli ve Yrd. Doç. Dr. İ. Halil Altıparmak'tan oluşan ekip tarafından hastaya pil ve kablolarının özel bir maddeyle kaplandığı yeni nesil MR uyumlu kalp pili takıldı. MR uyumlu kalp pili takılması sonrası kontrole çağrılan hastanın şikayetlerinin olmadığı, üniversitedeki derslerine devam ettiği, yapılan pil kontrolünün normal olduğu görüldü. Hastanın takılan kalp pili sayesinde bayılmalarının tekrarlanmayacağı, günlük yaşantısına normal olarak devam edebileceği ve rahatlıkla MR filmi çektirebileceği belirtildi.

MR uyumlu kalp pili Şanlıurfa'da ilk defa Harran Tıp Kardiyoloji Kliniğinde takılırken, normal şartlarda MR uyumlu kalp pilinin yüksek maliyeti ve SGK uygulamaları nedeniyle her hastaya takılamadığı, MR çektirmesi zorunlu olan ve bu durumu raporla belgelenen hastalara takılabileceği kaydedildi.

(Şİ-OE-Y)



23.01.2017 18:17:59 TSI

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