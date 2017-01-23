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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Bilecik OSB 16. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapıldı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 17:39
Bilecik OSB 16. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapıldı
Bilecik OSB 16. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 16.Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Bilecik Valiliğinin istediği alana hayır oyu çıktı.
Toplantıya bir çok yönetim kurulu üyesi katıldı. Yoklamanın yapıldığı toplantıda divan üyeliklerine Kemal Ergal, Faruk Çömlekçi ve Pelin Aslan seçildi. Divan üyelerinin seçilmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu toplantı basına kapatıldı. Bilecik Valisi Süleyman Elban'ın isteğiyle Birinci OSB'nin Atatürk Bulvarına cepheli Polis Evi sınırından itibaren Birinci OSB kavşağına kadar olan 40 bin kilometrelik alanın hükumet konağı ve diğer kamu yatırımlarında kullanılmak amacıyla başka bir gayrimenkul ile takas edilmesi üzerine hazine adına devri görüşüldü. Toplantıda yapılan gizli oylamada 23 hayır, 4 evet ve 1 çekimser oy çıkması sonucu alanın hazine adına devri talebi reddedildi.
(CKT-CY-Y)

23.01.2017 17:39:44 TSI
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