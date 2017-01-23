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Eskişehir Valiliği'nden iyi niyetli vatandaşların duygularını istismar eden dolandırıcılara karşı ...

23 Ocak 2017 Pazartesi, 18:39
Eskişehir Valiliği'nden iyi niyetli vatandaşların duygularını istismar eden dolandırıcılara karşı uyarı

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Valiliği, iyi niyet ve yardımseverlik duygularının istismar edilmemesi için vatandaşları uyardı.
Yapılan açıklamada, son günlerde ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de Valilik ve Özel Kalem Müdürlüğü başta olmak üzere vali yardımcıları, kaymakamlar ve üst düzey yöneticilerin makam veya isimleri kullanılmak suretiyle, hayırsever vatandaşlar, esnaf ve iş adamlarının telefonla aranarak, iyi niyet ve yardımseverlik duygularının istismar edilmesine yönelik engelli, şehit ve gazi ailelerine veya hasta-fakir ve maddi durumu olmayan vatandaşlar için nakdi ve ayni yardım talebinde bulunulduğu bilgilerinin alındığı belirtildi. Eskişehir Valiliğinin engellilere yönelik veya benzeri hiçbir konuda vatandaşları arayarak para ve benzeri yardım talep etme gibi herhangi bir yardım kampanyası ve uygulaması olmadığı anlatılan açıklamada, "Sadece Suriye'de yaşam mücadelesi veren gönül coğrafyamızdaki insanların mağduriyetini bir nebze olsun giderebilmek amaçlı "Suriyeli Mazlumun Umudu Sen Ol" yardım kampanyası yürütülmekte olup bu konu valilik sitemiz ve basın aracılığıyla kamuoyuna duyurulmuştu. Başta sayın Valimiz Azmi Çelik olmak üzere, özel kalem, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum amirleri, çalışanlarımız veya birimlerimizin adı ve saygınlığı kullanılarak, cep veya iş-ev telefonlarından aranan iş adamlarımız, esnaf veya vatandaşlarımızdan yardım talebinde bulunanların amacı dolandırıcılık olup kendilerinden bu yönde talepte bulunulan vatandaşlarımızın mağdur duruma düşmemesi için bu kişilere yardımda bulunmamaları ve kesinlikle itibar etmemeleri ile böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın zaman kaybetmeden valilik, kaymakamlık, emniyet müdürlüğü ve savcılıklara bildirmeleri gerekmektedir" denildi.
(İHA-MET-Y)

23.01.2017 18:44:47 TSI
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