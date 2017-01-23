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Diyaliz merkezine televizyon bağışı



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesindeki Hüseyin Rahmi Aksoy Vakfı, Salihli Devlet Hastanesi Diyaliz merkezinde tedavi gören hastalar için 15 adet televizyon bağışında bulundu.

Hastane olarak diyaliz merkezinin yataklarının yenilendiğini ifade eden Salihli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Gökhan Gürsoy, "Diyaliz merkezindeki hastalarımız için büyük ekran televizyonumuz vardı. Bu nedenle hastalarımız aynı kanalı izlemek zorunda kalıyordu. Durumu Hüseyin Rahmi Aksoy Vakfı Müdür Vekili Bahatttin Aksoy ile paylaştık. Kendisi bu konuda bizlere yardımcı olup 15 adet televizyon aldı. Artık her hasta dilediği kanalı izleyebiliyor. Hüseyin Rahmi Aksoy Vakfı, bizim 112 acil ambulanslarımız gibi ihtiyaç anında yardımımıza koşuyor. Bir kaç ay önce klimaları alıp, diyaliz ünite filtreleri yenilediği gibi yine ihtiyacımız olduğu bir anda imdadımıza yetişip, yaklaşık 10 bin liralık televizyon alımı yapıp hastanemize hediye ettiler" dedi.

"Biz böylesi anlar için varız" diyen Hüseyin Rahmi Aksoy Vakıf Müdür Vekili Bahattin Aksoy ise, "Zaten çok stresli olan ve gerçekten saatlerce makineye bağlı kalan hastalarımızın istedikleri kanalı izlemesi bedenen olduğu gibi, ruhen de sağlıklı olmaları açısından önemli. Bizden istenen talebi yerine getirdik" şeklinde konuştu.

(BA-SC)



23.01.2017 20:15:13 TSI

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