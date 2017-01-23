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Gördes'in yardımları Halep'e uğurlandı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 20:34
Gördes'in yardımları Halep'e uğurlandı
Gördes'in yardımları Halep'e uğurlandı

(Fotoğraflı)

Recep Şener
MANİSA (İHA) - Gördes İlçe Kaymakamlığı organizesi ile Halep'e yardım için toplanan yardım malzemelerini taşıyan TIR'lar, dualarla uğurlandı.
Halep'teki yoğun bombardıman ve çatışmanın ardından günlerdir aç susuz halde barınacak yer bulamayan halk için Gördes Kaymakamlığı, Gördes Belediyesi, Gördes Büyükşehir Koordinatörlüğü ve çok sayıda STK'nın birlikte başlattığı "Gördes'ten Halep'e Kardeş Eli Uzanıyor" yardım kampanyası sonucu toplanan insani yardım malzemeleri Halep'e gönderildi. Manisa'nın Gördes İlçesinden hareket eden 3 TIR dolusu malzeme Gördes belediyesine ait eski iş bankası önünde düzenlenen törenle, tekbirler ve dualar eşliğinde uğurlandı.
Tören Gördes Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, İlçe Jandarma Komutanı J. Yzb. Selim Kasacı, Belediye Başkanı Muhammet Akyol, İlçe Emniyet Amiri İlker Zeydanlı, kurum müdürleri, STK başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Muhammet Akyol, "Gördes bir kez daha birlik ve beraberliğini gösterdi. Şahsımda başta olmak üzere 15-20 gündür gece gündüz demeden, kar kış soğuk demeden komitede resmi olarak ismi bulunan bulunmayan gönüllü çalışan bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." dedi.
Gördes Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ise şunları söyledi: "Gerçekten örnek ve güzel bir yardım kampanyası oldu. Öğrencilerimiz harçlığından, memurlarımız maaşlarından, çiftçilerimiz bu seneki rızkından, ürününden, esnafımız günlük hasılatından, ev hanımlarımız çocuklarının yemeklerinden bölüştürdü parasını ayırdı. Yardımı yaptı ve bizlerinde hayal edemediği rakamlara ulaşıldı. 130 bin TL'nin üzerinde maddi yardım ve hemen hemen 50 ton civarında toplanan yardım. Bu toplanan yardımlarda Gıda, hijyenik, temizlik maddesi, giyim, çeşitli bebek ürünlerinin bulunduğu 3 TIR dolusu yardım bir araya getirildi. Halep'in bizim için önemi vardı. Özellikle 102 yıl öncesini hatırladık 1915'te Çanakkale'de Mehmetçiğimizle sırt sırta omuz omuza mücadele verip şehit düşen Halepli büyüklerimiz vardı. Binlerce Halepli Çanakkale Savaşına Osmanlı ordusu içerisinde katıldı ve binlerce Halepli'den şuana kadar tespit edilen 507 Halepli insan Çanakkale'de şehit oldu. Şuanda Çanakkale'yi ziyaret ettiğimizde Gördesli şehitlerimizle Akhisarlı, Demircili, Edirneli Ardahanlı, Türkiye'nin her tarafından olan şehitlerimizle birlikte 507 Halepli şehitlerimizi ziyaret ediyoruz ve dua ediyoruz. Yüce Allah 102 yıl sonra bu millete Türkiye Cumhuriyeti Devletine bir fırsat verdi. 102 yıl sonra ahde vefayı yerine getirme rahmete kavuşmuş şehitlerimizin ruhunu şenlendirme o insanların torunlarına yardım yapma fırsatı önümüze çıktı. Çok şükür hamdediyoruz. Gördesli hemşehrilerimiz Şehit Makbule Hanımın torunlarına yakışanı Hüseyinli Baba'nın torunlarına yakışanı yaptılar. Cebi zengin olmasa da insanımız gönlünün zenginliğini yansıttı bu kampanyaya. Bu anlamda gerçekten Gördes'in, milletimizin ve devletimizin kıymetini bilme fırsatımız oldu. Milletimiz her gittiği coğrafyada adaleti ile şevkati ile hep beklenilen millet oldu. Devletimiz hep özlenilen devlet oldu. Bugünlerde yine şanlı Mehmetçiğimizin yürüttüğü Fırat Kalkanı Operasyonunda bunu bir kez daha görmekteyiz. Şükürlerle dualarla karşılanan bir milletiz ve böyle bir ordumuz var. Ne mutlu bize ne kadar şükretsek azdır. Gördesliler olarak mütevazi bir şekilde gönderdiğimiz 3 TIR dolusu insanı yardım malzemesi ile o insanların gönüllerine merhem olmayı, acılarını bir nebzede olsa dindirmeyi inşallah vesile olmuş olacağız."
Yapılan konuşmaların ardından Gördes İlçe Müftüsü İsmail Hatipoğlu'nun yaptığı duanın ardından TIR'lar Halep'e doğru uğurlandı.
(RŞ-SC)

23.01.2017 20:38:55 TSI
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