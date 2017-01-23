YEREL HABERLER / KIRKLARELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İl Ekonomi Toplantısı yapıldı

İl Ekonomi Toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA)  Kırklareli'nin ekonomik durumunu ve potansiyelini, ilde devam eden kamu ve özel sektör yatırımlarını ve istihdam konularını değerlendirmek amacıyla "İl Ekonomi Toplantısı" yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge gereği, devletin ve hükümetin temsilcisi, il genel idaresinin başı ve merci olan il valilerinin ilin ekonomik durumunu ve potansiyelini, ilde devam eden kamu ve özel sektör yatırımlarını ve istihdam konularını değerlendirmek amacıyla, Vali Esengül Civelek başkanlığında, Kırklareli'nin ekonomik durumu ve potansiyeli ile devam eden kamu ile özel sektör yatırımlarının, üretim ve istihdam konularının değerlendirildiği "İl Ekonomi Toplantısı" yapıldı.

Krıklareli'deki yatırımların, üretim ve istihdam konularının görüşüldüğü toplantıda konuşan Vali Civelek, Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi, kalkınması ve 2023 yılı 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşabilmesi için, tarımdan hayvancılığa, sanayiye, turizmden sağlığa ve hizmet sektörüne kadar her alanda adım atan, katkı sağlayan yatırımcılar ve işadamları için yatırımların devam etmesine, üretimin artırılmasına, istihdamın oluşturulmasına yönelik uygulanan teşvik ve destek-hibe politikalarını anlattı.

Toplantıda ayrıca, söz konusu politikalar hakkında ilgili kamu kurum kuruluş birim amirleri de detaylı sunumlar yaptı.

(YG-MEF-Y)



23.01.2017 22:01:54 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER