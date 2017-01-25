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Dr. Yancar; "Kamu hastanelerinde 5 milyon hasta muayene edildi"

- Dr. Yancar, 1 yıl öncesi göre muayene oranı yüzde 11 arttığını bildirdi



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KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Opr. Dr. Semih Yancar, 2016 yılında Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı sağlık tesislerinde 5 milyon 141 bin 132 hastanın muayene edildiğini söyledi.

Muayene sayısının geçen yıla oranla yüzde 11 arttığını kaydeden Yancar, 2015 yılında acil ve diş dahil toplam 4 milyon 618 bin 972 hastanın muayene edildiğini, geçen yıla göre muayene sayının yüzde 11 oranında arttığını toplam muayene içinde en fazla muayenenin geçen yıl olduğu gibi bu yılda yüzde 54 oranı ile Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde gerçekleştiğini, kamu hastanelerinin poliklinik muayene yükünü Necip Fazıl Şehir Hastanesinin çektiğini, yaklaşık 1 milyon kişinin Necip Fazıl Şehir Hastanesi ana binada, 710 bin kişinin Yörükselim ek binasında ve 621 bin kişinin ise Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek binasında muayene olduğunu ifade etti.

2016 yılında 13 bin 845 doğum olayın gerçekleştiğini kaydeden Yancar, "İl genelinde kamu hastanelerinde 2016 yılında 13 bin 845 doğum gerçekleşti. Doğumlarda ilk üç sırayı 8997 doğumla Necip Fazıl Şehir Hastanesi, 2499 doğum ile Elbistan ve 1228 doğumla Afşin Devlet Hastanesi alıyor. Bu doğumların 5906'sının sezaryenle gerçekleşti. Doğumlarda sezaryen oranı normal doğumlara göre yüksek" dedi.

(OZR-Y)



25.01.2017 14:15:22 TSI

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