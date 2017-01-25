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Atatürk Spor Salonu hizmete girecek, Adana'da spor güçlenecek

- Adana ASKİ Spor'dan Başkan Sözlü'ye ziyaret



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Başkan Hüseyin Sözlü'yü ziyaret eden Adana ASKİ Spor heyeti, Adana ASKİ Spor'un ve Adana'da sporun geleceğiyle ilgili moral depoladı. Başkan Sözlü, Atatürk Spor Salonu'nun önümüzdeki yıl hizmete gireceğini müjdeledi.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Adana ASKİ Spor, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü ziyaret etti. Ziyaret esnasında teknik ekip ve sporcuların yanı sıra Adana Aski Spor Başkanı Rahmi Pekar ile Genel Menajer Fatih Yücel de hazır bulundu.



Atatürk Spor Salonu hizmete girecek

Ziyarette spora ve basketbola bakışını aktaran Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "Ceyhan'dan bu yana sporun her branşına destek verip iç içe oldum. Basketbolda ise 17 yıllık bir geçmişimiz var. Önce Ceyhan Belediyespor, daha sonra Adana'da Adana ASKİ Spor olarak basketbolun içinde kaldık. Adana ASKİ Spor'a şu anda çok güzel bir tesis yapıyoruz. İnşallah seneye maçlarını Belediyemiz tarafından yapılan Atatürk Spor Salonu'nda oynayacaklar. Bu salon aynı zamanda kulübün idari binası olarak da kullanılacak. Adana'ya spor tesisleri kazandırmaya devam edeceğiz. Adana ASKİ Spor bu yıl mütevazı kadrosuna rağmen sezona iyi başladı, iyi de devam ediyor. Başarılarının devamını dilerim" dedi.



Başkan Sözlü sayesinde spor altyapısı güçleniyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Adana Aski Spor Başkanı Rahmi Pekar da "Büyükşehir Belediye Başkanımız aynı zamanda kulübümüzün de onursal başkanı. Kendisi spora büyük hizmet etmiş, federasyonlarda yöneticilik yapmış bir insan. Onun desteği ile daha ileriye gideceğiz. Adana'ya kazandırdığı Atatürk Spor Salonu şehrimizin en büyük spor salonu olacak. Böylece altyapıya daha çok yöneleceğiz. Adana'nın çocuklarını yetiştirip spora kazandıracağız" diye konuştu.

(ELF-Y)



25.01.2017 14:17:26 TSI

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