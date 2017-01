YEREL HABERLER / TRABZON HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Of-Çaykara karayolundaki 'Bölümlü Köprüsü' hizmete girdi

TRABZON (İHA) - Of-Çaykara Karayolu üzerinden Bölümlü Mahallesi, Çataldere Mahallesi, Gürpınar Mahallesi ile Bölümlü-Akköse bağlantısını sağlayan Bölümlü Köprüsü, inşaat çalışmalarının ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesinin asfaltlama çalışmalarının tamamlanmasıyla hizmete açıldı.

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bölgeye verdiği sözü kısa sürede yerine getirdiğini ifade ederek, "Sayın Bakanımız sözlerini kısa sürede yerine getirdiler. Bölgenin önemli ihtiyaçlarından biri olan köprümüz Sayın Bakanımızın talimatları ile DSİ tarafından kısa sürede tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu da asfaltlama çalışmasını hemen gerçekleştirdiler. Köprü ve bağlantı yolları asfaltlandı. Sağ olsunlar var olsunlar. Of olarak desteklerini her zaman yanımızda hissediyoruz" dedi.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi tarafından Ortahisar ilçesinin Konaklar Mahallesi'nde asfaltlama çalışması gerçekleştirildi. Mahallede bulunan tarihi caminin çevresi Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlanarak modern bir görüntüye kavuşturulurken mahallede ayrıca yol çalışmalarına da devam edildiği belirtildi.

