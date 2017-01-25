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Vezirhan'da toplu konut projesi hayata geçiyor



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Vezirhan Beldesi'nde 18 dairelik toplu konut projesi hayata geçiyor.

Vezirhan Beldesi İstasyon Mahallesi Gölpazarı Caddesi eski hal binası arsasına yapılması planlanan konut projesi için çalışmalar başladı. Konu hakkında Vezirhan Belediyesi'nden yapılan açıklamada, konut projesinin bina tutarının yüzde 20'sinin peşinat olarak alınacağı belirtilerek, "Konut ücretlerinin geri kalan miktarı anahtar tesliminden 1 ay önce verilecektir. Bankadan kredi kullanacak vatandaşlarımız kredilerini yeni evlerine taşındıktan sonra ödemeye başlayacaktır. Bu konuda belediyemiz ile bankalar arasında yapılan görüşmeler sonucu kredi taksiti öteleme yöntemi uygulanacaktır. Dairelerimiz 3 eşit 3+1 daire şeklinde olacaktır. Her katta 3 daire bulunacak olup konutumuz 1 blok olacaktır. Toplamda 18 daire yapılacaktır. Konutumuzda bodrum katı olacaktır. Bu kat konuttaki vatandaşlarımızın ortak kullanımına sunulacaktır. Bu bodrum katı çok amaçlı olarak kullanılacaktır. Konutlarımızda en yüksek değere sahip 8 daire bulunmaktadır. Bunların fiyatı 99 bin 990 lira, 6 daire 95 bin 950 lira, 2 daire 91 bin 910, 1 daire 92 bin 920 lira, 1 daire 89 bin 890 liradır. Fiyatların belirlenmesi belediyemizin 4-5 firma ile görüşüp uygun teklifler üzerinden yapılan çalışmalarla sonuçlanmıştır. Konutlarımızın hepsi 125 metrekare brüt alana sahiptir. Konut alanımızın çevre düzenlemesi, çocuk oyun parkı ve otoparkı belediyemiz tarafından yapılacaktır. Dairelerimiz doğal gazlı olup anahtar teslim verilecektir. Dairelerimiz asansörlü olacaktır. Konutlarımızdan ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın detaylı bilgi ve peşinat için Belediyemiz Yazı İşleri Servisine müracaat etmeleri önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

(CKT-CY-Y)



25.01.2017 15:54:36 TSI

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