Başkan Albayrak Kapaklı Samsunlular Derneğini ziyaret etti
(Fotoğraflı)
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kapaklı Samsunlular Derneği Başkanı Mustafa Önder ve dernek üyelerini ziyaret etti.
Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Başkan Albayrak'a Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı da eşlik etti. Ziyarette Kapaklı Samsunlular Derneği Başkanı Önder, dernek çalışmaları konusunda Başkan Albayrak'ı bilgilendirdi.
Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Dernek Başkanı Önder,Başkan Albayrak'a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
(MA-MEF-Y)
25.01.2017 16:04:11 TSI
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